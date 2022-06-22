İçişleri Bakanı Soylu, orman yangın alanından polis okulu öğrencilerine seslendi

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Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Programa katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınını incelemek için Muğla’ya gitmesinden dolayı Balıkesir’deki programa telefonla katıldı. Bakan Soylu, “Balıkesir Valimiz başta olmak üzere Balıkesir'deki tüm kamu bürokrasisine ve orada bulunan büyükşehir belediye başkanımızdan, milletvekillerimize kadar arkadaşlarıma her birine hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyor, bu törenin ülkemizin huzuru ve birliği için, kardeşliğimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle bu törende çok olmak istiyordum. Heyecanlıydım da. Bugün kahramanlarımızın, aslanlarımızın karşısına çıkıp onların göreve başlamadan önce ailelerine, onların kendilerine söyleyeceklerimi günlerdir zihninde tasarlıyorum. Ama nasipten ötesi yoktur. Gece itibariyle Marmaris’te başlayan yangın vesilesiyle şimdi birlikte bulunduğumuz kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişci hocamla birlikte buraya Marmaris'e geldik. Ve akşamdan itibaren de burada da yine kahraman olduklarını her fırsatta söylediğim ormancılarımızla birlikte bugün ciğerlerimizin yanmasına müsaade etmemek için dün akşamdan itibaren büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışılıyor. Tam da ormanın içerisindeyiz. Şu anda nasıl bir müdahale edildiğini hep beraber Sayın Bakanımızla beraber takip etmeye çalışıyoruz. Bir acı haber var. Onu biz bildirmek durumundayım.