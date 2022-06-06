İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir İl Özel İdaresi sezon açılışına telekonferans sistemiyle bağlandı

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Sezon açılış töreninde konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Özel İdaresi'nde 365 gün sezonun devam ettiğini söyledi. Geçen yıl yapılan çalışmaları özetleyen Duru, son 60 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde kar mücadelesi yaptıklarının altını çizdi. Türkiye genelinde nüfus başına en fazla bütçe oluşturan İl Öze İdaresi olunduğunu da söyleyen Duru, “Sadece bütçe belirlemede değil, bütçenin gerçekleşme oranları da ciddi oranda artış sağlamakta. 2019 yılında bütçe gerçekleşme oranını yüzde 62, 2020 yılında yüzde 72'ye, 2021 yılında da yüzde 90'a çıkarttık” dedi.



İl Özel İdaresi'nin tüm birimlerinde birlik ve beraberlik içinde çalışma olduğunu söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, “Nevşehir İl Özel İdaresi Türkiye’nin ilk beşi içerisinde yer alıyor. 153 köyümüze hizmet yapma noktasında muhtarlarımız ve çalışanlarımız ile uyumlu bir sezon geçirdik” dedi.