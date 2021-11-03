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İçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı

#KASTAMONU#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Soylu Kastamonudaki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu'da meydana gelen selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı.

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Bakan Soylu, Bozkurt Kaymakamlığı binasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından yürüyerek Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen selde kaybolan 8 kişi ile İnebolu ilçesinde kaybolan 1 kişinin gıyabi cenaze namazının kılınacağı Bozkurt Merkez Camisi'ne giden Soylu, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından selde kaybolan Ecrin Yücel, Şeyma Avcı, Yusuf Efe Kalabalık, Orhan Kalabalık, Avni Hararcı, Eray Çelebi, Mehmet Başbuğ, Aygün Akman ile İnebolu'nun Özlüce köyünde kaybolan Rabia Aydemir için ayrı ayrı gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu Kastamonudaki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı

Gıyabi cenaze namazına selde yaşamını yitirenlerin ve kaybolanların yakınlarının yanı sıra Bakan Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada gıyabi cenaze namazı sırasında Aygün Akman'ın cenaze namazının, "hatun kişi niyetine" kılınması üzerine Akman'ın erkek olduğunu belirtildi. Bunun üzerine Akman için ikinci kez gıyabi cenaze namazı kılındı.

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#KASTAMONU#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu

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