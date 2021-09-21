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İçişleri Bakanı Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Dritan Abazoviç
İçişleri Bakanı Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ve beraberindeki heyetle görüştü.

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AA- Bakanlık makamında yapılan görüşmede, Soylu, ziyaretinden dolayı Abazoviç'e teşekkür etti. Soylu, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin üst düzeyde devam ettiğini söyledi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ise sıcak karşılamadan dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, Türkiye insanının Karadağ için güvenilir ve iyi bir dost olduğunu ifade etti.

Soylu ve Abazoviç'in baş başa yaklaşık 20 dakika gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Soylu, Abazoviç'e GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, düzensiz göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da görüşmede hazır bulundu.

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Dritan Abazoviç