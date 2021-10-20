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İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile görüştü

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#İran

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi.

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Beraberindeki heyetle İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Soylu, Tahran Mehrabad Havalimanı'nda İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari tarafından karşılandı.

Soylu, Vahidi ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İranlı mevkidaşına yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Soylu, "Bugüne kadar birçok meselede çok başarılı bir iş birliği gerçekleştirdik. Birçok çözülemeyecek meseleyi birlikte adım atarak çözülebilir hale getirdik. Sınırdaki iş birliklerimiz terörle mücadeledeki her iki ülkenin de kararlılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınırları aşan organize suçlarla mücadelede bir ülkenin mensupları gibi hareket ettik. Bizim iş birliğimiz diplomatik bir iş birliği değildir, kardeşliktir. " ifadelerini kullandı.

Soylu ve Vahidi başkanlığında yapılacak heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini ön gören protokol imzalanacak.

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