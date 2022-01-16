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İçişleri Bakanı Soylu: Herkes Türkiye'nin güçlü adımlarına bakıyor

#Sinop#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Soylu: Herkes Türkiyenin güçlü adımlarına bakıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Muhalefetin kendini bilmez sözlerine ne dünya ne de bir başkası bakıyor, herkes Türkiye'nin ilerleyişine bakıyor, güçlü adımlarına bakıyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşması'na katıldı. Bir otelde düzenlenen buluşmaya Bakan Soylu'nun yanı sıra çok sayıda partili de yer aldı. İktidara geldikleri 21'inci yüzyılın başlarından itibaren önemli kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, AK Parti kadroları sayesinde bambaşka bir Türkiye tablosu ortaya çıktığını dile getirdi. Soylu, 21'inci yüzyılda Türkiye'nin hiç beklenmeyen bir büyümeyle, kalkınmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

'TÜRKİYE'YE HAYRANLIKLA BAKIYORLAR'

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Soylu, şunları kaydetti:

"2000'lerin başında 'Türkiye'nin böyle hayalleri, iddiaları olacak' diye bir değerlendirme yapılsaydı; hiç kimse buna inanmazdı. Çünkü 20'nci yüzyılın sonuna doğru bizi öyle bir duruma getirdiler ki; terörün sindirdiği bir Türkiye, siyasi iktidarsızlığın hüküm sürdüğü bir Türkiye, ekonomik zorlukların sindirdiği bir Türkiye, vesayetin tüm odakları ile teslim olmak üzere olduğu bir Türkiye vardı. Bu ülkenin değerleri ile oynamaya çalıştılar, kıyafetleri ile oynamaya çalıştılar. Gerçekten yapmadıkları kalmadı. Sonuçta sizin sayenizde Türkiye bambaşka bir tabloya çıktı. Dışarıya çıktığımızda ya da onlara temas ettiğimizde bu ülkeye hayranlıkla bakıyorlar. Muhalefetin kendini bilmez sözlerine ne dünya ne de bir başkası bakıyor, herkes Türkiye'nin ilerleyişine bakıyor, güçlü adımlarına bakıyor. Bu yüzyılda AK Parti'nin başlattığı bu büyük yürüyüşte Allah'a şükürler olsun ki; dünyada birçok ülkeyi parmak ısırtacak noktaya getirmiştir. Bu da siz AK Parti kadrolarının sayesindedir."

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