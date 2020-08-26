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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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