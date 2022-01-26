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İçişleri Bakanı Soylu, Gönül Radyosu çalışanlarını kabul etti

#Süleyman Soylu#Trt#İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanı Soylu, Gönül Radyosu çalışanlarını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gönül Radyosu çalışanlarından oluşan heyeti kabul etti.

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İçişleri Bakanı Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve TRT arasında imzalanan protokol ile devlet tarafından hayata geçirilen hizmetlerin daha iyi anlatılması ve halkın aydınlatılması amacıyla Hakkari, Mardin, Ağrı, Şırnak, Van ve Muş illerinde Türkiye'nin Genç Mikrofonları Projesi kapsamında kurulan 10 Gönül Radyosu çalışanlarından oluşan heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti. Heyet ile tanıştıktan sonra bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, Doğu'da oluşturulan huzur ortamında Gönül Radyosu çalışanlarının çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

“ALLAH’A HAMDOLSUN ORADA İYİ BİR HUZUR ORTAMI OLUŞTU”

2014 yılına göre birçok konuda değişimler olduğunu, üniversite öğrencisi sayısının arttığını, ticaret siciline kayıtlı şirket sayısının iki katına çıktığını söyleyen Bakan Soylu, “Özellikle bu huzur ortamında sizin çok büyük katkınız var. Çünkü siz de farklı bir noktasından katkı sunuyorsunuz. O iletişimi sağlıyorsunuz. Hayatın olağan akışının orada çok daha iyi bir noktada olmasını temin etmek için çaba sarf ediyorsunuz. Bununla birlikte 2014 yılına göre baktığımızda Doğu ve Güneydoğu’daki organize sanayi sitelerindeki bulunan işletme sayısı yüzde 61 artmış. Neredeyse ticaret siciline kayıtlı şirket sayısı iki katına çıkarak yüzde 92 artmış. Üniversite öğrencisi sayısı yüzde 104 artmış. Tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı da yüzde 98 artmış. Bu çok önemli bir şey. Demek ki insanlar huzuru, rahatı, güveni tesis ettikleri zaman hayalleriyle, hedefleriyle buluşabiliyor. Bütün bunlarla birlikte orada Allah’a hamdolsun iyi bir huzur ortamı oluştu. Bunu gittiğimizde de görüyoruz. İnsanların yüzünde de bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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“GÖNÜL RADYOSU 2 MİLYON KİŞİYE HİTAP EDİYOR”

Gönül Radyosu hakkında bilgiler paylaşan Bakan Soylu, Gönül Radyosunun birçok dilde yayın yaptığını not düşerek, “Gönül Radyosu dediğimiz 10 radyo 2 milyonluk bir alanı kapsıyor. Bu da çok önemli bir süreç. 2 milyon kişiye sınır ötesine de hitap ediyor. Türkçe, Arapça, Kürtçe ile ilgili de yayın yapıyor. Canlı yayınlar da yapıyor. Teknolojik kapasiteleri de azımsanmayacak kadar güçlü. O açıdan en büyük kapasitesi sizsiniz. Sizinle gurur ve onur duyuyoruz. İnancım odur ki; iyi bir anlayışla başladığımız ve güzel hayaller kurarak adım attığımız Gönül Radyoları projesi kendi adına iyi bir yolda yürüyor. O yürüdükçe biz de mutlu oluyoruz” cümlelerine yer verdi.
Gönül Radyosu çalışanlarından oluşan heyete, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de eşlik etti.

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#Süleyman Soylu#Trt#İller İdaresi Genel Müdürlüğü

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