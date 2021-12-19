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İçişleri Bakanı Soylu, göçmenler günü etkinliğine katıldı

#Süleyman Soylu#Göçmen#Mevlana
İçişleri Bakanı Soylu, göçmenler günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle, Başakşehir'de Türkiye'de yaşayan göçmenler tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Soylu törende göçmenlere hitap ederek, “Hep birlikte bir sınavdan geçiyoruz ve bu sınavda Allah'ın tebligatlarına uyan bir liderimiz var. Herkes bir şey söylüyor ama o Allah'ın sözlerine onun cümlelerine talip" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle, Türkiye'de yaşayan göçmenler tarafından Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye katıldı.

Soylu, geceye katılan göçmenlere seslendi. Hep birlikte dünya sınavından geçtiklerini belirten Soylu, “Hep birlikte bir sınavdan geçiyoruz ve bu sınavda Allah'ın tebligatlarına uyan bir liderimiz var. Herkes bir şey söylüyor ama o Allah'ın sözlerine onun cümlelerine talip. Onun cümlelerine talip almaya devam ediyor. Bakalım bizler mi kazançlı çıkacağız yoksa dünyaya tapanlar mı? biz inanıyoruz ki Yunus'un ve Mevlana'nın yolundan gidenler bu dünyada da öteki dünyada da kazançlı çıkacaklardır. Hep beraber kardeşliğimize sımsıkı sarılalım. Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz" dedi.

Törende Türkiye'de yaşayan göçmenlerin oynadığı horon gösterisi ilgiyle izlendi. Gecenin sonunda Soylu farklı branşlarda başarılı işlere imza atan kişilere ödül verdi. Ödül töreninin ardından sahneden inen Soylu'ya katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

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#Süleyman Soylu#Göçmen#Mevlana

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