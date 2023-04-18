İçişleri Bakanı Soylu, gençlerle sahurda buluştu: AK Parti devrimci bir siyasi partidir

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gençlik Kolları'nın Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği sahur programına katıldı. Gençlerle sahur yapan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Soylu, "Ben terör örgütlerinden korkmuyorum. Onların etki alanları belli, onlarla mücadele belli. Ama dünyanın en temel problemlerinden bir tanesi kültürel terörizmdir. Bu kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Bu kadar açık ve net. En temel problemlerimizden bir tanesi her ülkenin zeminini altından almaya çalışıyorlar. Tam böyle, adam devşiriyorlar, para veriyorlar onlara sanal itibar kazandırıyorlar. Kazandırdıkları sanal itibarlar üzerinden da ülkeleri tahrip etmeye çalışıyorlar" dedi.

"PANDEMİDE AVRUPA'DA ÜRETİM DURDU, BU İŞ BİZE YARADI"



Pandemi döneminde Amerika ve Avrupa'nın sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Soylu, "Biz Avrupa ile Amerika'nın boyasının döküldüğünü gördük. Pandemi oldu Çin üretimi durdurdu. Bu iş bize yaradı. 168 milyar dolardan ihracatımız 254 milyar dolara sıçradı. İstihdam 32 milyon bandına geldi, 26 milyondan. Çünkü biz Avrupa'ya yakın pazarız, ancak bizim üretimimizden istifade edebilirler. Onun için Türkiye'den üretim almaya başladılar. Türkiye üretimini arttırdı" diye konuştu.

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"AVRUPA VE AMERİKAYA SORMADAN SURİYE'YE GİRDİK"



Türkiye'nin artık güçlü ve lider bir ülke olduğunu dile getiren Soylu, "Avrupa’ya ve Amerika’ya sormadan, biz Suriye’ye girdik. Türkiye tarihinde ilktir bu. Avrupa ve Amerika’ya sormadan Irak’ın kuzeyine girdik. Onlara sormadan Azerbaycan ile birlikte Karabağ meselesi çözüldü. Kapalı Maraş açık Maraş haline geldi. Bak bunların hepsi uluslararası karşılıkları olan işlerdir. Niye? Türkiye ayakları üzerinde durmaya başlayan bir ülke oldu. Bedel ödedi mi? Ödedi. Dün Özal’ın ölüm yıl dönümüydü, Özal’a yapmadıklarını bırakmadılar. Başbakanı idam ettiler. Tayyip Erdoğan bu ülkede o kadar büyük bir iş başardı ki, öyle kalemle yazılacak, öyle yukarıdan aşağı ifade edilebilecek bir iş değil. Şimdi biz TOGG arabasını imal ettik. Ben olacağını söyleyeyim mi size. Bu ülkede iktidar değişirse yapılacak iş şudur, tezgah belli. Yapıldı daha önce bu. Türkiye’ye bir lansman getirecekler, diyecekler ki 'Biz bunu şu Amerikan şirketiyle büyütüyoruz ve dünya ve Avrupa ülkelerine satacağız.' Çıkacaklar açıklamalar yapacaklar" ifadelerini kullandı.

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"14 MAYIS TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZLIK SEÇİMİDİR"



Bu seçimin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Türkiye hikayeyi değiştiriyor. Bu seçim bu hikayenin tamamen değişeceği seçimdir. Onun için Amerika bastırıyor, Avrupa bastırıyor. Onun için Kandil telaşta ve PKK bastırıyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir, bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimidir. Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. Tayyip Erdoğan bu ülke için ve bu hikayenin değişmesi için büyük riskler almıştır. Bu riskleri aldığı bir tek kitle vardır, o da bu ülkenin gelecek nesilleri sizlersiniz. Bu fırsatı kaçırmayalım. Onun için bu 14 Mayıs önemli" şeklinde konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN DEVRİMCİ BİR ADAMDIR"



Doğru yolda ilerlediklerini belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Onun için de cesurdur. Size altyapısı hazır, geleceğe doludizgin koşabilecek, risklerden mümkün olduğunca arındırılan, komşularının ve etrafındaki coğrafyanın saygın gördüğü, kardeşlik ve dostluk mukabelelerinin yapıldığı bir Türkiye bırakılmaktadır. Onun için bizden avantajlısınız" dedi.