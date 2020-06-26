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DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu: Emine Erdoğan, İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu

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İçişleri Bakanı Soylu: Emine Erdoğan, İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sadakataşı ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM) dernekleri vasıtasıyla İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Emine Erdoğan, İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu

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