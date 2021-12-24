İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 3 milyonu aştı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede, etkinliğiyle birçok kadının imdat çağrısı olan, kadınlara özel mobil uygulamamız KADES, 3 MİLYON KULLANICIYI AŞTI" mesajını paylaştı.