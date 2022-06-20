İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon neticesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının yer aldığı timlerce başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu çerçevesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildiği öğrenildi.



Bakan Soylu'nun Twitter üzerinden paylaştığı açıklama ise şu şekilde:



İçişleri Bakanı Soylu: "Terör abluka altında, Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli’de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, Tezkerelere "Hayır" diyen, Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur."