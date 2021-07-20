İçişleri Bakanı Soylu: Dünün kötülüklerini değil güzel hatıralarını hatırlayalım

İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı programı kapsamında Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Şırnaklılar ile bayramlaştı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnaklılara bayram tebriğini de illeti. Konuşmasında bayramın önemine değinen Bakan Soylu, "Bayramlar, sadece gününü yaşadığımız değil dününü de yaşadığımız, çocukluğunu yaşadığımızdır. Geçmişin hatıralarının yad edildiği günlerdir. Dargınlıkların barıştığı günlerdir. Biz Müslümanız. Kurban bize elbette ki büyük miras ve emanettir. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in teslimiyetin emanettir. Sevdiğini feda edebilmek, sevdiğine feda olmanın emanetidir. Kendinizden geçmektir, teslimiyettir. Ötekisine dokunmaktır, birbirimizi anlayabilmektir. Kurban, Allah'a teslimiyettir. Müslümanlar için Kurban Bayramı hem ibadet açısından hem de birbirimizin vuslat açısından bir başkadır. Bugün, Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazlar kılındı, kurbanlar kesildi. Hep beraber büyük bir şenlik yaşıyoruz. Bayram temizliktir, saflık ve sadeliktir. Bu bayram için size bir selam getirdim. Başkomutanımız, milletimizin sevgilisinin selamını getirdim. Dün akşam Cudi'de kahramanlarımızla bayramlaşırken, Şırnaklı hemşehrilerimize de bayram dileklerini iletti. Kıymetli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan beyin sizlere selamlarını, bayram dileklerini iletiyoruz. Huzur içerisinde hep birlikte bir bayramdayız" dedi.

'O GÜNLERİ HATIRLAMAK DAHİ İSTEMİYORUZ'

Şırnak'ta oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Bakan Soylu, geçmişin hatırlanmaması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Biz bu ülkede, Cenab-ı Allah nasip etti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tensip etti, yöneticilik yapıyoruz. Siz ailenin reisisiniz anneler, babalar; ailenizin huzur içinde olmasını istersiniz değil mi? Bu ülkenin reisi de ülkesinin huzur içinde olmasını ister. Şırnak'ta vatandaşım Sefine'ye gitsin, 1700 yıllık tarihi yeniden canlandırsın ister, piknik yapsınlar. Şırnak'ın dağlarında hayvanlarını otlatsın. Kato'dan, Besteler Dereler'den, Cudi'den Gabar'a kadar her taraf huzur bulsun ister, güzel güzel çiçekler koksun ister. Çocuklarımız okullarında okuyup, mühendis, doktor olmasını isterler. Bu ülkeyi yönetenler bunu ister. Allah'a hamdüsenalar olsun. Nereden nereye geldik. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ne olursunuz siz de hatırlamayın. 'Dün şöyleydi, böyleydi' demeyelim. 'Yarın daha huzurlu olacağız' diyelim. 'Şırnak, bugünden yarına daha güzel gelecekle buluşacak' diyelim. Dünün kötülüklerini değil dünün güzel hatıralarını hatırlayalım. Yolumuz, bahtımız açıktır. Burada hep birlikte emrinize amadeyiz. Allah, size olan sevgimizi, bizim size olan sevginizi gönlümüzde, gönlünüzde azaltmasın. Huzuru, Şırnak'a getirdik ya huzuru Diyarbakır'a getirdik ya bilesiniz bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın da Suriye'nin de Irak'ın da Libya'nın da Afganistan'ın da Müslüman coğrafyasının, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hiç merek etmeyin, Allah bize o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek, Irak'a, Suriye'ye gidecek, buradan Libya'daki kardeşlerimize 'selam olsun' diyecek, Karabağ'dan Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün insanlık medeniyetini anlatabilecek günler uzak değildir. Bize itimat edin. Geçmişimize, tarihimize layık olacağız. Binlerce yıldır bu medeniyeti bize emanet edenlere layık olacağız. 'Cumhur İttifakı'na itibar edin. Bugüne kadar size yanlış istikamet göstermedik. İnşallah göstermeyeceğiz."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca Şırnaklı gençlere bayram hediyesi olarak 500 bisiklet verildi. Bakan Soylu, halkla bayramlaşma programının ardından Şırnaklı gençlerle Prestij Caddesi'nde bisiklet sürdü.

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