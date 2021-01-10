İçişleri Bakanı Soylu: ‘CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP’nin elemanıdır’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2019/171 esas No’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik; sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır” ifadelerini kullandı.
‘İYİLİK HERKESE NASİP OLMAZ’
Bakan Soylu, Beşiktaş Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde ‘1000 şehide 1000 Su Kuyusu’ projesine destek amacıyla düzenlenen sanat sergisinin açılışına da katıldı. Soylu, “Buradan Deniz Feneri Derneği’ne, Deniz Feneri Derneği’nin bağışçılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
BATI’DAN FARKIMIZ BUDUR
Soylu geçen hafta İdlib’e gittiğini de hatırlatarak şöyle dedi: “61 günde yaklaşık 7 bin briket evin yüzde 80’i tamamlandı. 52 bin 800 ev taahhüdü var. Bu ayın sonu itibariyle 30 bini tamamlanıyor. Binlerce TIR silah ve mühimmat gönderilmiyor oraya. Binlerce TIR giyecek, yiyecek ve insanı malzeme gönderiliyor. Bizim Amerika’dan, bizim Avrupa’dan ve bizim batıdan farkımız budur.”
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