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İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de 780 kilo uyuşturucu yakalandı

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#İstanbul#Polis#Narkotik
İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmecede 780 kilo uyuşturucu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 17:33

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece'de yapılan operasyonda toplam; 780 kilo sıvı/kristal metamfetamin ele geçirildi. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Narkotik

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