İçişleri Bakanı Soylu anketin sonucunu duyurdu! 'Kapasitemizi yabancı dizilere bakarak kimse ölçmesin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, kuruluş yıl dönümünü kutlayan Soylu, polislerin üzerlerinde taşıdıkları emanetin; sorumluluğu yüksek ve gereğini yerine getirmesi kolay olmayan bir emanet olduğunu belirtti. Soylu, zor bir coğrafyada 176 yıldır kurum kültürünü yaşatmanın ve çok sayıda hasmı bulunan bir millete hizmet etmenin kolay olmadığını söyledi.

Zoru başarmanın ayrı bir gurur ve öz güven kaynağı olduğunu ifade eden Soylu, hedeflerinin yüksek olduğunu, bu hedeflere ulaşmak için büyük bir çaba ve tecrübeyi ortaya koyduklarını kaydetti.

KAPASİTEMİZ DÜNYA STANDARTLARINDA

Trafikte, narkotikte ve aile içi şiddette hedeflerinin sıfır kayıp olduğunu anlatan Soylu "Biz bu hedefleri Türk Polis Teşkilatının, bizatihi devletimizin gücüne, köklü birikimine ve kapasitesine bakarak, bir hesap yaparak ifade ediyoruz. Yani sizlere güvenerek ve inanarak bu hedefleri ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Türk Polis Teşkilatı, tıpkı Jandarmamız gibi Allah'a hamdolsun ki dünya standartlarını yakalamış, teknoloji ve bilgi birikimi, personel ve teknik kapasitesi ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinin teşkilatlarıyla en azından aynı, pek çoğundan da yüksek seviyededir. Kapasitemizi yabancı televizyon dizi ve filmlerine bakarak lütfen kimse ölçmesin. Bizim kriminal laboratuvarımız, bizim balistik inceleme kapasitemiz, orada kullandığımız teknolojimiz dünya standartlarındadır. Biz özel harekatçılarımızı, dünyada 3 ülkede bulunan 3 boyutlu Sanal Taktik Eğitim Merkezimizde eğitiyoruz. İnsansız hava araçları teknolojisini de yine Emniyet bünyesinde pek çok alanda hem de çok yüksek başarı ile kullanıyoruz.

Trafik denetimlerinden kaçakçılık takibine kadar, dünyanın en ciddi uyuşturucu rotalarından birinde çalışıyor ve Avrupa'nın tamamında yakalananın iki katı kadar uyuşturucu yakalıyoruz. Bunu elbette ki yüksek bir beşeri, aynı zamanda bugün ulaştığımız teknik kapasite ile gerçekleştiriyoruz."

Terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, yanı başında istikrarsızlık ve göç baskısı olan bir coğrafyada, ciddi bir istihbarat desteği ile hep birlikte önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan Soylu, "Elektronik denetleme ve kamere sistemlerimiz, bunların entegrasyonu, bunları kullanacak personeli yetiştirmemiz... Hatta narkotik ve bomba imha köpeklerinin eğitimine varıncaya kadar sürekli kendi kendisini yenileme kapasitesine sahip olan, sürekli kapasitesini genişleten ve bu tehdit coğrafya ve yüzyılında ülkemizin huzur ve güvenliğini temin eden köklü bir teşkilatımız, onur duyacağımız, gurur duyabileceğimiz bir teşkilatımız var." dedi.

POLİS TEŞKİLATI, KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET SIRALAMASINDA İLK SIRADA

Geldikleri noktanın kendilerine ilham ve umut vermesi gerektiğini kaydeden Soylu, trafik kazalarında, evden hırsızlık ortalamalarında ve madde bağlantılı ölümlerin sayısında ciddi azalma olduğuna dikkati çekti.

Polis teşkilatının başarılarının dünyaya ders niteliği taşıdığını dile getiren Soylu, bunun Türk Polis Teşkilatı için övünç kaynağı olduğunu söyledi. Soylu, polis teşkilatının ailelerine de teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Ezan-ı Muhammediye'nin sesiyle, özgür, tam bağımsız ve bütün dünyaya kendi medeniyetini nakşedebilecek bir Türkiye'yi, Türk Polis Teşkilatının oluşturacağı huzur, güven, asayiş ve emniyetle birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bunun için bugün geldiğimiz noktayı başarıyla, gurur ve onur duyarak övünerek söylüyoruz. Ama bizim için durmak yok, yola devam asıl şiardır. Yani, bugünle yetinmemek, çok daha güçlü başarı ve teknik ve beşeri kabiliyetlere sahip olmak bizim hedefimizdir. Milletimizin huzurunu bozacak, güvenini sarsacak, asayişini endişeye sevk edecek hiçbir gelişmeye yer vermemek bizim milletimize namus borcumuzdur."

Türk milletinin polisine güvendiğini ifade eden Soylu, 2020 yaşam memnuniyeti anketinde kamu hizmetlerinden memnuniyet sıralamasında, milletin huzurunu ve güvenliğini temin edecek asayiş memnuniyetinin yüzde 77,4 ile ilk sırada olduğunu söyledi. Soylu, bu memnuniyeti çok daha yukarıya çıkartmanın temel hedefleri olduğunu dile getirdi.

"POLİS TEŞKİLATI BU ÜLKENİN, BU MİLLETİN GURURU, BU COĞRAFYANIN UMUDUDUR"

Türk Polis Teşkilatının başarılarıyla kendilerini onurlandırdığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı, bu ülkenin bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur.

Üzerine eğilip de başaramayacağı hiçbir şey olmayan bir teşkilattır bizim teşkilatımız. En iyi atıcılık, en iyi istihbarat, en iyi pilotluk, en güvenli denetimleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir. Bizim polis teşkilatımız 'en'lerin teşkilatıdır.

Bu başarılarınız sadece birlikte mesai yaptığımız bizleri onur ve gurura taşımıyor aynı zamanda büyük Türk milletini de onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İyi ki varsın Türk Polis Teşkilatı."

Soylu, şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini, onların ailelerini kendi aileleri olarak gördüklerini vurguladı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ'TAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, polis teşkilatının 176 yıldır milletin huzuru ve güvenliği, devletin bekası için yurdun her köşesinde canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Polis teşkilatının tarihin en güçlü dönemini yaşadığını belirten Aktaş, sahip olduğu nitelikli personel, teknik kapasite ve yüksek moral, motivasyon ile tarihinin zirve noktasını yakaladığını kaydetti. Bunun sahadaki olumlu yansımalarına dikkati çeken Aktaş, seviyeyi daha da yukarılara çıkarma gayretinde olacaklarını vurguladı.

Kabulün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, heyettekilere hediye verdi.

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