İçişleri Bakanı Soylu Ankara’da şehit yakınlarıyla buluştu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları ile buluştu.

Akşam yemeğine Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleşen yemekte konuşan Bakan Soylu, “Biz bu masalarda görünen kadar oturuyor değiliz. Şehitlerimiz şu an da yanımızdalar. Sadece bizim yanımızda değiller. Bugün mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin kahraman jandarmamızın kahraman polisimizin kahraman sahil güvenliğimizin kahraman güvenlik koruyucumuzun hepsinin yanındalar. Allah onlardan tekrar razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve onların kıymetli aileleri ile kıymetli idarecilerimiz sizlere söylemek isterim ki şuan yaşadığımız dönem önceki dönemlerden çok farklı. PKK terör örgütüne katılım yılda 5 bin 55 kişiydi. PKK’ya katılım sadece 51 kişi oldu. Bu yıl sadece 3 ayda 2 kişi katıldı. Yurt için terör örgütü elemanı sayısı sadece 150. FETÖ illetini de devletin damarlarından söküp attık. Bugün dünyada pek çok kriz yaşanıyor. Ukrayna- Rusya krizi, göç krizi, enerji krizi. Bütün dünya kabul ediyor ki bu krizlerin hiçbirinde Türkiyesiz hiçbir denklemi kurmak mümkün değildir. Bugün savunma sanayimizin yerli üretimini yüzde 20’lerden yüzde 80’e çıkardık. Eğer biz ABD ve Avrupa’nın hikayelerine güvenmiş olsaydık, bugün Ukrayna’dan beter olurduk” dedi.

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Bakan Soylu konuşmasının devamında ABD ve Batı’nın, terör örgütüne destek veren ve örgüte insan kaynağı aktaran belediyelerin başkanlarını görevden almayın dediklerini belirtirken Türkiye’nin 21. asrın başından itibaren kendi göbek bağını kesme konusunda ortaya koyduğu irade neticesinde Lübnan’da ve Doğu Akdeniz’de hakkını savunduğunu vurguladı.