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İçişleri Bakanı Soylu AK Parti Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

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#Süleyman Soylu#AK Parti#Kağıthane
İçişleri Bakanı Soylu AK Parti Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 19:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, "Türkiye üretim, istihdam ve ihracat merkezi olacak. Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar" dedi.

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Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığının Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Soylu konuşmasında, her seçimin kıymetli olduğunu belirtti. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli istasyonlarından biri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazandırıldığını, bunun yanında Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yaptırıldığını vurgulayarak "Bunları siz yaptınız, sizin iradeniz yaptı. AK Parti'nin 2002'de başlayan iktidarı ve bugün Cumhur İttifakıyla devam eden bu anlayışı yaptı hepsini. Allah sizden razı olsun" dedi.

"Büyük sinemalarla karşı karşıya kaldık" diyen Soylu, "Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık ve 3 milyon 400 bin Suriyeli kardeşimiz var şu anda Türkiye'de. Geldi gitti geldi gitti. Avrupa'ya gitti, geri döndü. 550 bini geri döndü. Biz ne yaptık? Biz Müslümanız. Tayyip Erdoğan dedi ki, 'Biz sahip çıkacağız'. Peki sahip çıkmasak ne olacaktı, öleceklerdi" diye konuştu. Soylu, deprem bölgelerini yalnız bırakmayacaklarını da vurguladı.

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İçişleri Bakanı Soylu AK Parti Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı

Bu ülkede bu ülkenin yarınlarına yönelik alt yapı yatırımlarının yapıldığını ifade eden Soylu, "Tayyip Erdoğan bu millete onur duyacağı, gurur duyacağı ve yıllardan beri yaptırılmayan yerli ve milli arabasını verdi. Gazına basıyorsun gidiyor. Aynen Türkiye'nin de gazına basacak Tayyip Erdoğan, Türkiye'de öyle gidecek" dedi.

 

"BİZ MEMLEKETİMİZİN GENÇLERİNİ DE AİLELERİNİ DE ONLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin alt yapısını kuvvetlendirdiğini, gemiyi o büyük dalgalardan kurtardığını söyleyen Süleyman Soylu, "Hiç merak etmeyin onlar ekonomide patinaj yaparken Tayyip Erdoğan, her zaman ki gibi ekonomide Türkiye'de bir fırsat üretecek, Türkiye üretim olacak. İstihdam ve ihracat merkezi olacak. Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar" dedi. Bakan Soylu, 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacağını da ifade etti. Konuşmasının sonunda Soylu, metanfetamin dahil kimyasal sentetiklerin cezasını 10 yıldan 15 yıla çıkardıklarını belirterek "Amerika, Avrupa teslim olsun şırıngayı bedava versinler, Sağlık Bakanı öyle diyor görelim diyor. Biz memleketimizin gençlerini de ailelerini de onlara teslim etmeyeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindeki milletvekili adayları dua okuyup, kurdele keserek açılış yaptılar.

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#Süleyman Soylu#AK Parti#Kağıthane

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