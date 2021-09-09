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Haber Giriş: 09.09.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da taziye ziyaretlerinde bulundu

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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da taziye ziyaretlerinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Soylu, helikopterle Patnos'a geçerek, bir süre önce babası Kerem Dinç'i kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Tekin

Dinç ile yakınlarına, taziye evinde başsağlığı diledi.

Daha sonra beraberindekilerle Ürküt köyüne giden Soylu, hayatını kaybeden Burhan Varol'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Soylu, AK Parti Patnos ilçe binasına geçerek partililerle toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrıda taziye ziyaretlerinde bulundu

Bakan Soylu, parti binası önünde bekleyen Kadın Kolları üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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