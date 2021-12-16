İçişleri Bakanı Soylu: AFAD, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar tüm mazlumlara el uzatabildi

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İçişleri Bakanı Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kuruluşunun 12’inci yıl dönümü nedeniyle AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da yer aldı. Bakan Soylu, AFAD’ın kısa sürede çok büyük işler başardığını belirterek, “AFAD Başkanlığımız çok genç bir kurum ama dünyada bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir başarı kazanan, hatta küresel ölçekte büyük bir başarı kazanan, Türkiye’den Afrika’ya kadar bu kadar çok insanın hayatına dokunan, bu kadar çok dua edilen bir ikinci kurum olduğunu düşüyor değilim. 20. yüzyılın finalini büyük ve yıkıcı bir afetle yapan Türkiye, AFAD Başkanlığını kurmuş, bununla sadece bir fiziki kapasite oluşturmakla kalmamış, bir afet yönetim stratejisine ve vizyonuna da sahip olmuştur” dedi.

“AFAD, ORTADOĞU’DAN AFRİKA’YA KADAR TÜM MAZLUMLARA EL UZATABİLDİ”



AFAD’ın dünyanın dört bir yanındaki insanların yardımına koştuğunu belirten Bakan Soylu, “AFAD, bir yanda afet yönetimi için bünyesindeki uzman personeli, araç gereç parkuru, lojistik depoları, destek depolarıyla, 81 il teşkilatlarıyla önemli bir fiziki kapasite oluşturdu, bir yandan da afet yönetimini ‘afet öncesi-afet anı müdahale-afet sonrası iyileştirme’ şeklinde üç aşamada ele aldı. Buna ait stratejik planları oluşturdu, sivil toplumu afet yönetimine dahil etti, kamu kurumları arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve işbölümünü sağlayan bir çatı kurum olarak aslında Türkiye’nin afet yönetim gücünün tüm parçalarını bir araya getirdi. Hem Türkiye’nin köklü devlet geleneğinden istifade etti, hızlı teşkilatlandı, hızlı sonuç aldı hem de Türkiye’nin 21. yüzyılda ürettiği devlet gücünden istifade etti. Kendi ülkesindeki ve coğrafyasındaki afetzedelere, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar tüm mazlumlara el uzatabildi” diye konuştu.



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“BU ÜLKEDE AFET YÖNETİMİNİ ‘NEREDE BU DEVLET’ SEVİYESİNDEN ‘ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN’ NOKTASINA GETİRMİŞTİR”



Kurumlar arası bağlardaki güçlenmeden de bahseden Bakan Soylu, “Sahadaki tüm çalışmalarımızda gördüğümüz şudur ki; AFAD’ın afet yönetiminde çatı kuruluş olma özelliği tüm afet bileşenleri tarafından benimsenmiş ve kurumlar arası uyum en üst düzeyde sağlanmıştır. Nihayetinde de bu ülkede afet yönetimini 'Nerede bu devlet' seviyesinden 'Allah devletimize zeval vermesin' noktasına getirmiştir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR FARKINDALIK VE MÜCADELE İÇİNDEYİZ”



AFAD’ın uzmanlıktaki becerisine değinen Bakan Soylu, “Büyük bir farkındalık ve mücadele içindeyiz. Bir gayret içindeyiz ve burada en büyük silahımız AFAD Başkanlığımızdır. AFAD Başkanlığımızda geldiğimiz seviyedir, uzmanlıktır, beceridir. Başkanımızın, valimizin bu geminin kaptanlığına gelmesiyle çok daha yüksek bir sinerji yakaladığımıza inanıyorum ve bunun işaretlerini şimdiden görüyorum. Birlikte yaşadığımız afetlerden sonra hem kurum içinde hem diğer kurumlarla aramızda ciddi bir aşinalık ve alışkanlık da gelişti. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor, umutlandırıyor. İnşallah sizlerin gayretleriyle bunu çok daha yüksek bir noktaya taşıyacağımıza ve önümüzdeki zorlu süreçleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.



Bakan Soylu’ya konuşmasının ardından tablo hediye eden AFAD yetkilileri, ardından günün anısına Soylu ile hatıra fotoğrafı çekildi.