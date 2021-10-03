İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Harekette bereket vardırCumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: 'Harekette bereket vardır'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Gezegen sanmışlardı... Gerçek ortaya çıktı: Dünyaya yaklaşıyorGezegen sanmışlardı... Gerçek ortaya çıktı: Dünya'ya yaklaşıyor!#Uzay
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
Sergen Yalçın için ceza tehlikesi 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...Sergen Yalçın için ceza tehlikesi! 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...#Sergen Yalçın
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Kadıköyde korkulu anlar Neye uğradığını şaşırdılarKadıköy'de korkulu anlar! Neye uğradığını şaşırdılar#Kadıköy
Bu ara bana hiç yakışıklısın diyen yokBu ara bana hiç 'yakışıklısın' diyen yok!#Enis Arıkan
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

#Adana#Bakan Soylu#İÇİŞLERİ BAKANI
İçişleri Bakanı Soylu, Adanada

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret için geldiği Adana’da güvenlik toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

Ankara’dan uçakla sabah saatlerinde Adana Havalimanı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyet karşıladı. Bakan Soylu ve Vali Elban, ilk olarak kentte restore edilen Tarihi Kız Lisesi’ni gezdi. Burada kent protokolü ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, Adana Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Vali Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli daire başkanları, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve kent protokolü katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Bakan Soylu#İÇİŞLERİ BAKANI