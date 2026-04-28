İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Uyuşturucu ile mücadele istikbalimizi koruma mücadelesidir

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolünü ele aldığımız bu anlamlı projede sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Basınımızın temsilcilerine ve bütün katılımcılarına teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE STRATEJİK KONUMDA YER ALIYOR

Uyuşturucu çağımızın en büyük tehdit alanlarından biri, sorunlar yumağı. Aile yapımızı, gençliğimizi, kamu düzenimizi tehdit eder, terör örgütlerine kaynak oluşturur. Pek çok suçu besleyen bir ana damardır ve bunu kurutmak milletimize karşı borcumuzdur. Bu mücadele istikbalimizi koruma mücadelesidir. Türkiye stratejik bir konumda yer almaktadır. Konumumuz sınır aşan suçlarda büyük sorumluluklar yüklemektedir.

SUÇA GİDEN YOLLARI DA KAPATACAĞIZ

Türkiye Yüzyılı vizyonunu güvenin huzurun vizyonu olarak inşa ediyoruz. Bu vizyonun merkezinde aile ve gençlik vardır. Artık mücadelemizi yalnızca operasyonlarla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençleri koruyan bütüncül anlayış ile hareket ediyoruz.