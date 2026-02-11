İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan duygusal anlar yaşayarak ayrıldı.

Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek personelle vedalaştı, helallik istedi.

Daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada kendisini karşılayan il protokolüyle tek tek vedalaştı.

Çiftçi, burada düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü Erzurum Valiliği görevinden, İçişleri Bakanlığına atanması dolayısıyla ayrıldığını söyledi.

Erzurum'da görev yaptığı ve kentte bulunduğu süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini dile getiren Çiftçi, "Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettim, kısa süre içerisinde uyum sağladım. Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim ve bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer Dadaşların takdirindedir. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı ve hukukumu bu şehrin insanlarına ve bu şehre helal ediyorum." diye konuştu.

"SORUMLULUĞU AĞIR BİR GÖREV ÜSTLENDİM"

Bakan Çiftçi ayrıca "İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı bütün Erzurumlulardan ve dadaşlardan dua bekliyorum. Çünkü üstlendiğimiz görev hakikaten çok ağır bir görev. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YA GİDECEĞİM VE ORADA DA BUGÜN İTİBARIYLA DEVİR TESLİMİ YAPILACAK"

Kentte güzel günlerinin geçtiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra da Erzurum daha güzel yerlere gelir ve daha güzel hizmetler alır. Buna da canıgönülden inanıyorum. Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Burada güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini ve istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk, ardından Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaktık ama artık nasip olmadı, buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek, hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak. Ben burada görev yaptığım süre zarfında bütün Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım."

Görev yaptığı süre içerisinde her zaman yakın ilgilerini ve desteklerini gördüğü kişilere teşekkür eden Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Garnizon Komutanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına ve temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sayamadığım, şu anda aklıma getiremediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara'da da Dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum, hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim, karlı bir Erzurum gününde, tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da ayrılıyorum."

Tören mangasınca uğurlanan Bakan Çiftçi, alkışlar eşliğinde kentten ayrılırken duygusal anlar yaşadı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

AKADEMİK HAYATINI SÜRDÜRDÜ

Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.

HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

İçişleri Bakanı Çiftçi, 2024 yılında düzenlenen Hafız Kal Yarışması'ndaki 15 cüz kategorisinde Türkiye Birincisi olmuştu.

TÜRKEŞ'İN ARACINI KULLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu otomobille Erzurum sokaklarında Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyla seyahat etmiş ve bu anların görüntüsü sosyal medyada konuşulmuştu.