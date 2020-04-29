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DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı duyurdu! Kars'ta hava destekli operasyon...

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İçişleri Bakanı duyurdu! Kars'ta hava destekli operasyon...
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İçişleri Bakanlığı'nca Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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