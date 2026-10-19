İçişleri Bakanı Çiftçi’den trafik polisi Şerife Nur Can’a teşekkür

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından ‘Polisimizden Şefkat Şemsiyesi’ başlığıyla bir paylaşım yaptı. Çiftçi paylaşımında, “Türk Polisi güvenliğin teminatı; şefkat, merhamet ve iyiliğin timsalidir. Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yağmur altında sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencimizin başında şemsiye tutarak onu ıslanmaktan koruyan Trafik Polisimiz Şerife Nur Can, hepimizin yüreğini ısıttı. Bizim polisimiz sadece trafiği düzenlemek veya asayişi sağlamakla kalmaz; zorda kalanın, yardıma ihtiyacı olanın üzerine gerilen bir şefkat şemsiyesi olur. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşır. Göstermiş olduğu bu ince, duyarlı ve insani yaklaşımdan dolayı mesai arkadaşımız Şerife Nur Can’ı tebrik ediyor, şahsım ve milletimiz adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi esirgesin, ayaklarına taş değdirmesin. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.