İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı

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Çiftçi, sosyal medya hesabındaki mesajında, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Topatan'ın, dün Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.

Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildiren Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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