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İçişleri Bakanı Çiftçi'den KPSS adaylarına yardımcı olan polislere teşekkür

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#İçişleri Bakanı#KPSS#Emniyet
İçişleri Bakanı Çiftçiden KPSS adaylarına yardımcı olan polislere teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 21:05

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Polisimizden tam zamanında müdahale." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin."

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#İçişleri Bakanı#KPSS#Emniyet

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