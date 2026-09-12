İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kazakistan ziyareti paylaşımı

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Bakan Çiftçi, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Çiftçi, "Ata yurdumuz Kazakistan'da, Türk dünyasının huzuru ve güvenliği için yürüttüğümüz resmi ve diplomatik temasların yanı sıra; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve manevi mirasımızın izlerini taşıyan anlamlı ziyaretlerde de bulunduk." ifadesini kullandı.

Türkistan'ın manevi ikliminde Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret ederek dua ettiklerini bildiren Çiftçi, Zanaatkarlar Merkezi'nde Türkistan'ın nesilden nesle aktarılan kadim el sanatlarını ve maharetli ustalarının eserlerini yakından gördüklerini aktardı.

Çiftçi, Özbekistan tarafından yaptırılan Miromon Ata Camisi'ni ziyaret ederek, ortak inanç ve medeniyetin bıraktığı güçlü izlere bir kez daha şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Cuma namazımızın ardından Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin irfan yolculuğunda müstesna bir yere sahip olan Hilvet Yeraltı Camisi'ni, yani Çilehane'yi ziyaret ettik. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e duyduğu hürmetle 63 yaşından sonra inzivaya çekildiği bu mütevazı mekanda, ibadet, zikir, dua ve tefekkürle geçen bir ömrün asırlar ötesine ulaşan hikmetini hissettik. Türkistan Başkonsolosluğumuzu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliğin eğitim ve bilim alanındaki en kıymetli nişanelerinden biri olan Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'ni de ziyaret ettik. Rektör Sayın Prof. Dr. Janar Temirbekova'nın eşliğinde Üniversite Müzesini gezerek ortak tarihimizin ve Yesevi mirasının izlerini yakından gördük. Türk halklarının tarihine adanmış Panoramik Müze'de de müşterek hafızamızın ve medeniyet yolculuğumuzun izlerine şahitlik ettik.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ortak tarihimizden, dilimizden, kültürümüzden ve inancımızdan aldığımız güçle Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkistan'da attığımız her adım bize bir kez daha gösterdi, kökümüz bir, gönlümüz bir, istikbalimiz birdir. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."