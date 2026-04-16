İçişleri Bakanı Çiftçi'den CNN Türk'e özel açıklamalar... Dijital platformlarda şiddeti teşvik edenlere dur denilecek

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 21:15

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk Gece Görüşü programı moderatörü Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a özel açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Dijital platformlarda şiddeti teşvik eden, suçu normalleştiren içeriklere karşı gerekli düzenlemeler kararlılıkla hayata geçirilecek; çocuklarımızın dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için denetim ve bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır" dedi.

Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Türkiye, son dönemde yaşanan elim hadiseler karşısında güçlü devlet refleksi ve toplumsal dayanışma iradesiyle hareket etmektedir. Yaşanan olaylar göstermektedir ki okul güvenliği meselesi yalnızca fiziki tedbirlerle sınırlı değildir. Çocuklarımızın zihinsel ve duygusal dünyasını etkileyen dijital içerikler, sosyal izolasyon ve aile bağlarındaki zayıflama gibi unsurlar bu sürecin önemli parçalarıdır.

Bu tablo karşısında devletimiz; güvenlik birimleriyle sahada, eğitim ve rehberlik mekanizmalarıyla okulda, sosyal politikalarıyla ailelerin yanında aktif bir şekilde yer almaktadır. Dijital platformlarda şiddeti teşvik eden, suçu normalleştiren içeriklere karşı gerekli düzenlemeler kararlılıkla hayata geçirilecek; çocuklarımızın dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için denetim ve bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır.

Aile yapısının güçlendirilmesi, çocukların sağlıklı iletişim ortamlarında yetişmesi ve erken uyarı mekanizmalarının etkinleştirilmesi temel önceliklerimizdir. Bu süreçte toplum olarak itidalimizi korumak, provokatif içeriklere itibar etmemek ve çocuklarımızın geleceği için ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bu sınamayı da aklıselim, kararlılık ve birlik ruhuyla aşacaktır.

BAKMADAN GEÇME!