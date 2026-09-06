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İçişleri Bakanı Çiftçi'den 2027–2029 OVP paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Çiftçi#Orta Vadeli Program#Ekonomi
İçişleri Bakanı Çiftçiden 2027–2029 OVP paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 19:04

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın; ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü, istikrarlı ve müreffeh Türkiye yürüyüşünün kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın, ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir. Çünkü yatırımın da üretimin de istihdamın da büyümenin de temelinde huzur, güven ve istikrar vardır. Orta Vadeli Program'ın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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#Mustafa Çiftçi#Orta Vadeli Program#Ekonomi

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