İçişleri Bakanı Çiftçi: Ülkemiz düzensiz göçle mücadelede tüm dünyaya rol model olabilecek konuma geldi

#İçişleri Bakanı Çiftçi#Atina#Düzensiz Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 12:08

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da dün düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nda Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede tüm dünyaya rol model olabilecek bir konuma geldiğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katılan Çiftçi, toplantının ardından Atina'da Türk basınının sorularını yanıtladı.

Bakan Çiftçi, üçlü mekanizma çerçevesinde düzenlenen toplantı için "Bu toplantıda daha çok Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan arasında düzensiz göçle mücadele, geri itmelerin mümkün mertebe engellenmesi, düzensiz göçle mücadelenin daha da derinleştirilmesi noktasında çok verimli bir toplantı oldu." dedi.

İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Bir sonraki toplantının İstanbul'da yapılmasına karar verdiklerini aktaran Çiftçi, bu mekanizmanın sürdürülmesine ilişkin şöyle konuştu:

"İlişkilerin devamına karar aldık bu toplantıda çünkü bundan bütün ülkelerin ortak menfaati var. Ülkemiz düzensiz göçle mücadelede tüm dünyaya rol model olabilecek konuma geldi. Artık düzensiz göçmenler ülkemize kolaylıkla giremiyorlar. Rahatça dolaşamıyorlar, bir şekilde yakalandıklarında da deport ediliyorlar. Artık bu konuda ülkemiz son derece başarılı bir düzensiz göçle mücadele yürütüyor."

Atina'da dün üçüncüsü düzenlenen üçlü mekanizma toplantısının ilki 14 Ocak 2025'te İstanbul'da, ikincisi ise 24 Haziran 2025'te Sofya'da yapılmıştı.

