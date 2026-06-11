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İçişleri Bakanı Çiftçi, Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü kutladı

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#Türk Kızılayı#Mustafa Çiftçi#Yıldönümü
İçişleri Bakanı Çiftçi, Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 13:28

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü tebrik etti.

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Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Kızılay, 158 yıldır afetlerde, acil durumlarda ve ihtiyaç duyulan her anda milletimizin yanında yer alan, iyiliğin ve dayanışmanın en güçlü temsilcilerinden biridir. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle mazlumlara umut, ihtiyaç sahiplerine destek olan Kızılay, aziz milletimizin merhametini, paylaşma kültürünü ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya devam etmektedir. Türk Kızılayımızın 158'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışanlarına, gönüllülerine ve bağışçılarına teşekkür ediyor, Cenabıallah'tan hayırlı hizmetlerini daim eylemesini niyaz ediyorum."

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#Türk Kızılayı#Mustafa Çiftçi#Yıldönümü

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