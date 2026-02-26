×
Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Çiftçi, TBMM'deki şehit aileleri ve gazilelerle iftar programında konuştu

Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Çiftçi, TBMMdeki şehit aileleri ve gazilelerle iftar programında konuştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 21:44

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur kabul ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında, Meclis'in, istiklal uğruna can veren kahramanların hatırasını ebediyen yaşatan müstesna bir mekan olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür eden Çiftçi, "Gazi Meclisimizin şehitlerimizin emanetlerini bağrına basan bu kuşatıcı tavrı, milletimizin vicdanını yansıtan en güçlü duruştur." diye konuştu.

Şehit ailelerinin en kıymetli emanet olduğuna vurgu yapan Çiftçi, şehitlerin bayrağı yere düşürmemek için canlarını feda ettiğini dile getirdi.

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz, bu topraklara kanlarıyla mühür basan serdengeçtilerdir. Onların emanetleri, başımızın tacı, gönlümüzün en kıymetli yerindedir. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın her fırsatta ifade buyurdukları gibi sizlere her alanda sahip çıkmak bizlerin en asli vazifelerinden biridir. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de aynı şuurla hareket ediyor, şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur kabul ediyoruz. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler'in burada bulunması da ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ile Anadolu'nun istiklal mücadelesi aynı ruhun tezahürüdür. Aynı bayrağın gölgesinde, aynı duanın içinde birleşen bir kader birliğidir."

Ramazanın rahmetin, mağfiretin ve bereketin yoğun hissedildiği zaman dilimi olduğunu kaydeden Çiftçi, bu ayda dayanışmanın güçlendiğini belirtti.

