İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'de! Afet Yönetimi Protokolü imzalandı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam'da Suriyeli mevkidaşı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden kurumsallaşma sürecine yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

“ZALİM ESED’İN ZULMÜNDEN KAÇAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE KUCAK AÇTIK”

Türkiye’nin 2011 yılından bu yana hakkı ve insanlığı savunan kararlı bir politika izlediğini vurgulayan Bakan Çiftçi, “Gerek insani yardımlar gerekse de acil durum yönetimi boyutlarıyla ortak paydada buluştuğumuz bir konu, göç ve geri dönüşlerdir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 2011 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğümüz Suriye politikamızla tüm saldırılara, provokasyonlara ve engellemelere rağmen hakkı, adaleti ve insanlığı savunduk. Zalim Esed’in zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizi kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmeden kucak açtık. Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere, hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz” dedi.

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“SURİYE TARAFINDAN BEKLENTİMİZ; DESTEKLEYİCİ VE CESARETLENDİRİCİ POLİTİKALARDIR”

Geri dönüşlerde yaşanılan sorunların giderilmesi konusuna değinen Çiftçi, “Sizlerin de yakından bildiği ve takip ettiği üzere, başta Suriye’nin kuzeyinde inşa edilen altyapı projeleri olmak üzere, Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşlerini kolaylaştıracak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu noktada Suriye tarafından beklentimiz; gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimize yönelik destekleyici, kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici politikaların geliştirilmesidir. Başta güvenlik ve barınma olmak üzere, Suriye’de karşılaşmaları muhtemel sorunların ortadan kaldırılmasının ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşlerini ve ülkelerine uyum süreçlerini hızlandıracağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

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“BELGE EKSİKLİĞİ KONUSUNDA HUKUKİ DESTEK SAĞLANMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Vatanlarına dönen kişilerin yaşadığı mülkiyet ve kimlik belgesi sorunları noktasında iş birliğini artırmak istediklerini kaydeden Bakan Çiftçi, “Gönüllü geri dönüş yapan birçok kişi kimliklerini, aile cüzdanlarını, konut ve arazi mülkiyet belgelerini kaybettiklerini bildirmişlerdir. Belge eksikliği konusunda, geri dönen Suriyelilere hukuki destek sağlanması gönüllü geri dönüşleri artırmak adına önem arz etmektedir. Gerek gönüllü geri dönüşler gerekse de göç alanına ilişkin diğer hususlarda, Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuz bünyesinde kurduğumuz Göç Ofisleri vasıtasıyla da iş birliğimizi artırmayı arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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RESMİ EVRAK BASIMINDA TEKNİK DESTEK

Görüşmeler çerçevesinde Suriye makamları; trafik elektronik denetleme sistemleri ile plaka ve biyometrik veri/parmak izi tanıma teknolojilerinin tesisi, pasaport ve ulusal kimlik belgesi basım süreçlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi alanında Türkiye’nin teknik bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade etme taleplerini dile getirdi. Bakan Çiftçi, kimlik, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi veri güvenliği açısından stratejik öneme sahip tüm resmi evrak basım işlerinde Türkiye'nin Suriye makamlarına her türlü teknik desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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UYUŞTURUCU İLE ORTAK MÜCADELE

Görüşmede ayrıca sınır aşan suçlar ve uyuşturucu ticaretiyle ortak mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, Suriye polis teşkilatına yönelik kapasite geliştirme ve profesyonel eğitim programlarının düzenlenmesi hususunda kurumsal iş birliği ve tecrübe aktarımı konuları ele alındı.

“GÜVENLİ VE ONURLU GERİ DÖNÜŞLERİ DESTEKLİYORUZ”

Suriye programına Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile yaptığı görüşme ile devam eden Bakan Çiftçi, gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecini destekliyoruz” dedi.

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Suriye'ye dönüş sürecinin kolaylaştırılmasının önemine işaret eden Çiftçi, “Bu süreçte Suriye'ye dönmek isteyenlerin kaybolan tapu kayıtları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları resmi evraklara kolaylıkla ulaşabilmeleri büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi ayrıca, Suriye'de faaliyet göstermek isteyen gönüllü sivil toplum kuruluşlarına gerekli kolaylığın sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

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“ŞU AN YAPTIĞIM İŞLERE DAİR TECRÜBEYİ TÜRKİYE'DE EDİNDİM”

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ise Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki tecrübelerinden istifade ettiklerini belirterek, “Ben Türkiye'de 7 yıl sığınmacı olarak yaşadım. Şu an yaptığım işlere dair tecrübeyi de Türkiye'de edindim” dedi.

Salih, “Türkiye'nin acil durumlara ve olağanüstü hallere karşı gösterdiği başarılı müdahaleleri takdir ediyoruz. Acil yardım konularındaki tecrübeniz bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Salih arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Protokolü (Mutabakat Zaptı) imzalandı.