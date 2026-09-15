İçişleri Bakanı Çiftçi : Suç ve suçlularla mücadelede kararlıyız

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programları kapsamında Amasya’ya geldi. Bakan Çiftçi, kentteki programlarına Valiliği ziyaret ederek başladı. Valilik binası girişinde Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Çiftçi, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra makam odasına geçen Çiftçi, Vali Bakan ve protokol üyeleriyle kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüştü. Bakan Çiftçi, ardından AK Parti Amasya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Çiftçi’yi parti binası girişinde AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile İl Başkanı Galip Uzun ve partililer karşıladı.

Türkiye genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar ile düzensiz göçle mücadele alanlarında çalışmaların sürdüğünü söyledi. 2026 yılının ilk 8 aylık verilerini paylaşan Çiftçi, kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında 267 bin olay meydana geldiğini belirtti. Çiftçi, 2021-2025 yıllarındaki 5 yıllık ortalamanın yaklaşık 309 bin olduğunu ifade ederek, “Bu sene 267 bin. Türkiye’de kişilere karşı en önemli 8 suç başlığından bahsediyoruz. Bu sene yüzde 14’lük bir düşüşe şahit oluyoruz” dedi.

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Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını belirten Çiftçi, 2021-2025 döneminde aynı suç başlıklarında ortalama 196 bin 500 olay yaşanırken, 2026 yılının ilk 8 ayında bu sayının 136 bin 600’e gerilediğini söyledi. Çiftçi, “Son 5 yılın rakamlarıyla karşılaştırdığımız zaman bu sene yüzde 30,5’lik bir düşüşe şahit oluyoruz. Bundan da son derece memnunuz" diye konuştu.

‘GÜNDE ORTALAMA 599 ARANAN KİŞİ YAKALANIYOR’

Hakkında hapis cezası bulunan ve aranan kişilerin yakalanmasına da önem verdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "2024 yılında günlük ortalama 569, 2025 yılında 562 kişi yakalandı. 2026 yılında ise bu rakam günlük ortalama 599’a yükseldi. Aranan kişilerin, toplum içerisinde dolaşmaması için çalışmalarımız sürüyor. Bunları mümkün mertebe takip ediyoruz, yakalıyoruz ve cezaevine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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ATEŞLİ SİLAH KULLANILAN OLAYLARDA DA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Motosiklet kullanılarak gerçekleştirilen ve ateşli silah kullanılan olaylarda da önemli düşüş yaşandığını kaydeden Çiftçi, 2025 yılının aynı döneminde 193 olay meydana gelirken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayının 65’e gerilediğini söyledi. Çiftçi, bu alanda yüzde 66 oranında azalma yaşandığını belirterek, suçla mücadelede çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

‘562 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON YAPILDI’

Organize suç örgütleriyle mücadelenin İçişleri Bakanlığı’nın öncelikli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, göreve geldiğinden bu yana 7 aylık süreçte 562 organize suç örgütüne yönelik toplam 1592 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Söz konusu örgütlerin bir bölümünün uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirten Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

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Bakan Çiftçi, ülke genelinde düzenlenen son operasyonlara ilişkin bir günde yaklaşık 3 bin 500 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade ederek, operasyonların hem okulların güvenliğini sağlamaya hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olduğunu dile getirdi. Çiftçi, “Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda 1800 kişiyi gözaltına aldık. Siber dünyada daha çok eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelik olarak da Adalet Bakanlığımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarmamızla beraber düzenlediğimiz başka bir organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 2470 kişi gözaltına alınmış oldu” dedi.

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‘NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçması durumunda da takiplerinin sürdürüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, Türkiye’nin farklı ülkelerle iade süreçleri konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Gürcistan’ın bu yıl Türkiye’ye kırmızı bültenle aranan 438 kişiyi iade ettiğini belirten Çiftçi, geçmiş yıllarla birlikte toplam iade sayısının daha yüksek olduğunu ifade etti. Çiftçi, “Peşlerinizi bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz, yurt dışında da yakalayıp Türkiye’de adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunanistan, Almanya ve İtalya’ya organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iadesi konusunda ziyaretler gerçekleştireceğiz. Suçlular dünyanın neresine giderse gitsin takip ediyoruz" konuştu.

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‘SİBER DÜNYADA DA 7 GÜN 24 SAAT DEVRİYE ATIYORUZ’

Siber suçlarla mücadelenin de önemli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade eden Çiftçi, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 184 bin suç unsurunun tespit edildiğini söyledi. “Sokakta devriye atıyoruz, siber alemde devriye atıyoruz” diyen Çiftçi, 7 gün 24 saat siber dünyada güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Çiftçi, çalışmalar kapsamında 40 bin internet sitesinin kapatıldığını, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesinin kapatıldığını açıkladı.

Siber ortamda işlenen suçların mağdurlarının gerçek kişiler olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Suç siber alemde işlenmiş olsa da mağduru gerçek insanlar. Suç nerede işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığı olarak suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz” diye konuştu. (DHA)