Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 22:06

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfı!nca düzenlenen iftar programına katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, vakfın programına iftarda konuk olarak, mezunlar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Kendisinin de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mülkiye, devlet aklının, kamu ahlakının ve hizmet şuurunun adıdır. Siyasallılar Vakfı ise bu ruhu diri tutan güçlü bir dayanışma çatısıdır. Rabbim, Ramazan-ı Şerif'imizi ülkemiz ve milletimiz için hayra, huzura ve kardeşliğe vesile kılsın. Birliğimiz, dirliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun."

