İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin başkanlığında, bakan yardımcıları ve video konferans sistemi üzerinden 81 il valisinin katılımıyla bakanlıkta toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildiği vurgulanan paylaşımda, yaklaşan Nevruz Bayramı sürecine ilişkin hazırlıkların da ele alındığı aktarıldı.

"TÜM BİRİMLERİMİZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Paylaşımda, "Bayramların milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirdiği bu müstesna günlerde, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm birimlerimizle görevimizin başındayız." ifadelerine yer verildi.