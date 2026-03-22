İçişleri Bakanı Çiftçi, Polis Özel Harekat Başkanlığının 43. kuruluş yılını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 23:54

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Özel Harekat Başkanlığının 43. kuruluş yılını kutladı. Bakan Çiftçi "Ben, bir Özel Harekat polis babası olarak, bu teşkilatın fedakarlığını, cesaretini ve vatan sevgisini çok yakından bilen biriyim. Bu yüzden, bugün sadece bir Bakan olarak değil, o ruhu ailemde yaşamış bir baba olarak da gurur duyuyorum" dedi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu topraklarda huzurun, güvenliğin ve devlet otoritesinin teminatı olan kahramanların, en zor anlarda, en kritik görevlerde milletin yanında olduğunu, gerektiğinde canını ortaya koymaktan bir an olsun tereddüt etmediğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ben, bir Özel Harekat polis babası olarak, bu teşkilatın fedakarlığını, cesaretini ve vatan sevgisini çok yakından bilen biriyim. Bu yüzden bugün sadece bir Bakan olarak değil, o ruhu ailemde yaşamış bir baba olarak da gurur duyuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, görev başındaki tüm kahramanlarımıza sağlık, güç ve muvaffakiyetler diliyorum. Polis Özel Harekatımızın 43. yılı kutlu olsun."

#Mustafa Çiftçi#Bakan Çiftçi#Polis Özel Harekat Başkanlığı

