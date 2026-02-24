İçişleri Bakanı Çiftçi, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları iftarında konuştu

Haberin Devamı

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında, ramazanın başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini, Allah'ın tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diledi.

Programa katılanlar arasında, milletin huzuru için nöbet tutan, canı pahasına ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen kahramanların yer aldığını söyleyen Çiftçi, "Polisimizin şehirlerin kalbindeki devriyesinde, jandarmamızın dağ başındaki karakolunda, sahil güvenliğimiz dalgalarla mücadele eden gemilerinde ve güvenlik korucularımızın sınır hattındaki vakur duruşunda milletimizin duası, devletimizin vakarı ve kararlılığı vardır." diye konuştu.

Çiftçi, bin yıldır vatan olan toprakların her karışında aziz şehitlerin hatırası, kahraman gazilerin izi olduğuna dikkati çekerek, bu kahramanların o büyük mirasın en büyük varisleri olduğunu ifade etti.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLU"

Ramazanın, insanlara sabrı fedakarlığı ve kardeşliği öğrettiğini anlatan Çiftçi, devletin bekası, milletin huzuru için en zor koşullarda bu inanç ve şuurla sabrı, fedakarlığı ve kardeşliği kuşanan jandarma, polis, sahil güvenlik ve güvenlik korucularının büyük bir vatan sorumluluğuyla görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye yolunda aynı istikamette yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Şanlı bayrağın dalgalandığı her karış toprağın kendileri için kutsal olduğunu aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çizdiğiniz ufuk, gayretimizin ve mücadelemizin mihengi olmuştur. Bu doğrultuda terörle, siber zorbalıkla, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Biliyoruz ki 23 yıldır verdiğiniz mücadele, istiklalimize vurulmak istenen prangaları kırmış, ihanetleri ve kalkışmaları bertaraf etmiş, aydınlık Türkiye'yi inşa etmiştir."

Bakan Çiftçi, konuşmasında görev başında iftar açan, evladının yüzünü göremeden nöbete giden ve bayram sabahını karakolda karşılayanlara seslenerek, "Bu millet sizin fedakarlığınızı biliyor, görüyor ve dua ediyor." dedi.

"Ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmak, ezanımızı bu semalarda ebediyen okutmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Çiftçi, bulundukları iftar sofrasının birliklerini daha da pekiştirmesini, kalpleri daha da yakınlaştırmasını niyaz etti.