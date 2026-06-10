İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC’li mevkidaşı Oğuz ile görüştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çiftçi, başkent Lefkoşa’da KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü. KKTC İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Oğuz, Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu (CONIFA) 2026 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan KKTC Futbol Milli Takımı’nın formasını İçişleri Bakanı Çiftçi’ye hediye etti. Görüşmeye Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.



"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HER ZAMAN KKTC’NİN YANINDA OLDU"



KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, "Çok değerli Türkiye Cumhuriyetimizin İçişleri Bakanı ve heyeti, sizleri bakanlığımızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz bir süre önce sizleri bakanlığınızda ziyaret etmiştik. Biz de sizleri davet ettik. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Oğuz, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her zaman, her şartta KKTC’nin yanında oldu. Kıbrıs Türk halkının gelişmesi adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi adına Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. Özelde İçişleri Bakanlığınız, genelde ise tüm kurumlarıyla birlikte KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi hayatını idame ettirebilmesi ve Kıbrıs Türkü’nün bu adada kalabilmesi adına hep destek verdi. İnşallah bu destek ilelebet devam edecektir" diye konuştu.



İç güvenlik ve düzensiz göçle mücadelede Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirten Oğuz, "İçişleri Bakanlıklarımız arasında her zaman çok değerli ilişkiler oldu. Özellikle iç güvenlikle ilgili, son zamanlarda ülkemizi derinden etkileyen olayların önlenmesinde kısa sürede etkin sonuçlar alındı. İş birliğimiz devam edecek. Dünyanın sorunu haline gelen düzensiz göçle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanmış olduğu tecrübeyi, KKTC’ye aktarması sayesinde çok büyük yol kat ettik. Bu dönemde sizlerin de desteğiyle Göç Yönetim Merkezi’ni kurduk. Ülke iç güvenliği konusunda, sınır kapılarındaki güvenlikle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda Göç-SİS (Göç ve Nüfus Yönetim Sistemi) devreye girecek" ifadelerini kullandı.



KKTC İçişleri Bakanı Oğuz, "AFAD Başkanlığımız ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız arasında yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde KKTC Sivil Savunması hem imkanlarını geliştirdi hem de bilgi ve donanım paylaşımı konusunda önemli kazanımlar elde etti. Hepimizin amacı insanımıza hizmet etmektir. Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birlikleri KKTC’nin geleceğine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ İLE KKTC’NİN GÜVENLİĞİNİ AYNI DÜŞÜNÜYORUZ"



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek ziyaretin temel amaçlarından birinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu söyledi. Çiftçi, "Bugün bizi KKTC’de misafir ettiğiniz, sıcak misafirperverlik gösterdiğiniz için şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretimizin amaçlarından biri de İçişleri Bakanlıklarımız arasındaki bağları daha da artırmaktır. Malum, Türkiye’de İçişleri Bakanlığımıza bağlı olarak emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, sahil güvenlik komutanlığımız, göç idaremiz, AFAD Başkanlığımız ve nüfus idaremiz gibi çok büyük kurumlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlar arasında iş birliği yapabileceğimiz çeşitli alanlar vardır. Hem Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren hem de KKTC’nin güvenliğini ilgilendiren hususlar bulunmaktadır. Türkiye’nin güvenliği ile KKTC’nin güvenliğini aynı şekilde düşünüyoruz. İkisi de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğini ne kadar geliştirirsek karşılıklı güvenliğimizi de o kadar artırmış ve pekiştirmiş oluruz" dedi.



Yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin önemine dikkat çeken Çiftçi, "Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, AFAD’dan Göç İdaresine kadar bütün iş birliği alanlarını yeniden gözden geçireceğiz. Bugün burada bulunmamızın sebeplerinden biri de budur. Hem mevcut iş birliği alanlarını değerlendirecek hem de bunları daha da artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir günlük resmi ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Karşılıklı atacağımız adımlar ve gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle bu güçlü dayanışmayı daha da ileriye taşıyacağız. Hem Türkiye hem de KKTC bundan karşılıklı olarak istifade edecektir. Misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.



HEYETLER ARASI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer iş birliği alanlarının ele alındığı heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki Türkiye heyetinde, Konya Milletvekili ve KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı İletişim Müşaviri Hasan Öymez, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Mehmet Çatal yer aldı.