İçişleri Bakanı Çiftçi: KADES'i 9 milyon 713 bin 686 kişi indirdi

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'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19'uncu Toplantısı' Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla; koruyucu, önleyici ve caydırıcı tüm mekanizmaları daha güçlü işletmenin ortak sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda atılacak her adımın, ülkemizin selametine katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele, milletimizin vicdanını, aile kurumumuzun selametini, insan onurunu ve toplumsal huzurumuzu doğrudan ilgilendiren temel meselelerimizin başında gelmektedir. Bizim medeniyetimizde kadın; ailenin mayası, merhametin dili, neslin emanetçisi ve toplum hayatının vazgeçilmez unsurudur. Anne duasını, aile bereketini, evin huzurunu, milletin istikbalini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Kadının huzuru ailenin huzuruna, ailenin huzuru toplumun huzuruna, toplumun huzuru da devletimizin gücüne ve milletimizin geleceğine doğrudan katkı sunar. Bu nedenle kadına yönelen her türlü şiddet; insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ÖNCELİĞİMİZ, ŞİDDETİ BESLEYEN ZEMİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde huzurlu aile, güçlü toplum, güvenli şehir ve insan onurunu esas alan devlet anlayışının olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bu vizyona yakışan bir ciddiyetle, sahada ve merkezde kararlılıkla çalışıyoruz. 2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı' da bu kararlılığın yeni dönem yol haritasıdır. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyetten oluşan bu plan; bilimsel temele dayalı, katılımcı, sürdürülebilir ve risk odaklı bir yaklaşımı esas almaktadır. İçişleri Bakanlığı olarak biz de 9'u doğrudan sorumlu, 23'ü ilgili olmak üzere toplam 32 faaliyette görev üstleniyoruz. Bakanlığımız açısından önceliğimiz nettir; riski erken görmek, mağdura hızlı ulaşmak, koruyucu ve önleyici tedbirleri etkin biçimde uygulamak, şiddeti besleyen zemini ortadan kaldırmak ve kurumlar arası iş birliğini daha güçlü hale getirmek. Bu alandaki en önemli uygulamalarımızdan biri KADES'tir. Kadın Acil Destek Uygulaması, 24 Mart 2018'den bu yana kadınların acil durumlarda güvenlik birimlerimize en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan hayati bir imkan sunmaktadır. 1 Haziran 2026 itibarıyla KADES, 9 milyon 713 bin 686 kişi tarafından indirilmiş; uygulama üzerinden 2 milyon 117 bin 98 ihbar alınmıştır. Bu veriler, teknolojiyi insan hayatını koruma amacıyla, güçlü bir güvenlik mekanizması olarak kullandığımızı da göstermektedir. KADES'in 11 dil seçeneğiyle hizmet vermesi ve işitme engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi, mücadelemizin kapsayıcı yönünü göstermektedir" dedi.

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"KORUMA HATTIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Ardından, 21 Mayıs'ta hizmetine sunulan 'Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması' hakkında bilgi veren Çiftçi, "Uygulama, acil yardım ve ihbar süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını açmaktadır. Bu uygulamayla vatandaşlarımız; konum, fotoğraf ve kısa video desteğiyle ihbarlarını tek tuşla iletebilmekte, ekiplerimiz de vakalara daha hızlı, daha doğru ve daha hazırlıklı şekilde müdahale edebilmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati öneme sahip KADES'in de Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulamasında yer alması bu alanda önemli bir yeniliktir. Böylece şiddet riski altındaki kadınlar, telefondan, akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilmekte; ihtiyaç anında devletin koruyucu eli bir tık kadar yakınlarında olmaktadır. KADES'in Hayat 112 Acil çatısı altına taşınmasıyla birlikte koruma hattımızı daha da güçlendiriyoruz. Şiddet riski altındaki kadınlar, telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilecektir. Ayrıca üçüncü kişiler de şiddet, sağlık, asayiş ya da başka bir acil durumla karşı karşıya kalan yakınları için konum, fotoğraf ve kısa video desteğiyle 112'ye güvenli biçimde ihbarda bulunabilecektir. Bu yönüyle Hayat 112 Acil, vatandaşımızın kendi can güvenliği kadar sevdiklerinin can güvenliği için de devlete en hızlı şekilde ulaşabildiği yeni ve güçlü bir mobil ihbar imkanı sunmaktadır. Uygulamanın iki hafta içinde 500 binden fazla telefona indirilerek kullanılmaya başlanması ve bu süre içinde 3 milyondan fazla ihbar alınması, Hayat 112 Acil'in toplumumuzda güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça göstermektedir. Devletimiz, imkanlarını bütün vatandaşlarımızın erişimine sunma sorumluluğuyla hareket etmektedir" diye konuştu.

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VAKA İZLEME SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Bakan Çiftçi, elektronik kelepçe uygulamasının da yüksek riskli vakaların takibinde son derece önemli bir mekanizma olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu:

"1 Ocak 2020'den bu yana uygulanan bu sistemle, şiddet uygulama riski bulunan kişiler izlenmekte, mağdurun can güvenliğini korumaya yönelik tedbirler anlık takip edilmektedir. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde 81 ili kapsayan elektronik izleme altyapısı kurulmuştur. 2026 yılı itibarıyla Elektronik İzleme Merkezimizin kapasitesi, 2 bin aktif vaka izleme seviyesine çıkarılmış, 64 izleme ünitesiyle hizmet verilmeye başlanmıştır. 1 Haziran 2026 itibarıyla 1596 vaka aktif olarak takip edilmekte, bugüne kadar toplam 10 bin 808 vaka izlenmiş bulunmaktadır. Bu kapasite artışı, Bakanlığımızın bu alandaki kurumsal hazırlığını, teknik gücünü ve önleyici güvenlik anlayışını açık biçimde ortaya koymaktadır. Kurumsal kapasitemizi de sürekli geliştiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde toplam 1175 Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi bulunmaktadır. Bu birimlerde 20 binden fazla kolluk personelimiz görev yapmaktadır. Sahada 7 gün 24 saat görev yapan personelimiz, mağdura hızlı ulaşmak, tedbirleri uygulamak ve süreci dikkatle takip etmek için büyük bir gayret göstermektedir. Eğitim faaliyetleri de bu mücadelenin önemli bir ayağıdır. 2020-2026 yılları arasında; 1 milyon 367 bin kolluk personeline, 553 bin özel güvenlik görevlisine ve 243 bin 500 er ve erbaşa kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2 bin 127 mülki idare amirimiz de bu alanda yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle desteklenmiştir. 'Kadına El Kalkamaz' kampanyası kapsamında 2022-2026 yılları arasında 42 milyon 763 bin 516 erkeğe bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu mücadele, kolluk tedbirlerinin yanında toplumsal bilinç, aile terbiyesi, ahlaki sorumluluk ve ortak hassasiyet gerektiren geniş bir alana sahiptir."