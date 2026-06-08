İçişleri Bakanı Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ı Bakanlığımızda ağırladık. Gençlerimizin gelişimine katkı sunacak çalışmalar, sporun toplumumuzdaki birleştirici gücü ve kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve samimi değerlendirmeleri için sayın bakanımıza teşekkür ediyor, gençlerimiz ve aziz milletimiz için yürüttüğümüz çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.