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İçişleri Bakanı Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü

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#Mustafa Çiftçi#Osman Aşkın Bak#Ziyaret
İçişleri Bakanı Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 21:36

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ı Bakanlığımızda ağırladık. Gençlerimizin gelişimine katkı sunacak çalışmalar, sporun toplumumuzdaki birleştirici gücü ve kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve samimi değerlendirmeleri için sayın bakanımıza teşekkür ediyor, gençlerimiz ve aziz milletimiz için yürüttüğümüz çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Çiftçi#Osman Aşkın Bak#Ziyaret

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