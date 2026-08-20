İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: ALO 199’da görüntülü görüşme dönemi başladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ALO 199 Çağrı Merkezi'nin yapay zekâ teknolojileriyle güçlendirildiğini belirterek, işitme ve konuşma engelli vatandaşların hizmete daha kolay erişebilmesi amacıyla görüntülü görüşme döneminin başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırıyoruz!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında hizmete sunulan ve bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199 Çağrı Merkezimizi yeni nesil teknolojilerle güçlendirdik.

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T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımızın bilgi edinme ve randevu taleplerini karşılayan merkezimizde, vatandaş memnuniyetini artırmak için süreçlerimize yapay zekâ teknolojilerini entegre ettik.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, vatandaşlarımızın devletin imkânlarından faydalanmada ve hizmete erişimde eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla ALO 199'da "Görüntülü Görüşme" dönemini başlattık. İşaret dili bilen temsilcilerimizle doğrudan görüntülü bağlantı kurarak taleplerini iletebilen kardeşlerimiz, bilgi edinme ve randevu işlemlerine ilişkin hiçbir engele takılmadan kolayca destek alabiliyor.

7 gün 24 saat, teknolojinin tüm imkânlarıyla ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz."