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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan siber suçlar ve dezenformasyonla mücadele mesajı

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#İçişleri Bakanı#Siber Suçlar#Dezenformasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikayadan siber suçlar ve dezenformasyonla mücadele mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 10:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle "Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların, çabalarını boşa çıkartacağız." Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında sosyal medya platformu Twitter’da (X) 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu bildirdi. Yapılan paylaşımların yüzde 43’ünün negatif ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini de ifade eden Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Allah'ın izniyle bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayadan siber suçlar ve dezenformasyonla mücadele mesajı

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#İçişleri Bakanı#Siber Suçlar#Dezenformasyon

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