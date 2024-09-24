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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı

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#İstanbul#Ümraniye#Sivas
İçişleri Bakanı Ali Yerlikayadan şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ailesine başsağlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 11:46

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesini arayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru eşi Semih Yılmaz ve baba Mehmet Yağlı'ya başsağlığı dileklerini iletti.

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İstanbul Ümraniye'de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) tarafından silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit eşi polis memuru Semih Yılmaz ve baba Mehmet Yağlı ile görüşen Bakan Yerlikaya, "Sadece bizim değil, Türkiye'nin, 85 milyonun ciğeri yandı. Ben de inşallah Sivas'a geleceğim. Rabb'im sizlere sabır versin" dedi.

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#İstanbul#Ümraniye#Sivas

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