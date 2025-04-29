İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Koruma polislerinin bantla kamera kapatma görevi yok

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

Bakan Yerlikaya, mesajında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şu paylaşımına da yer verdi:

Gözden Kaçmasın Kamerayı bantlayan koruma: Kimseden talimat almadım Haberi görüntüle