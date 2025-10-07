İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Anadolu Ajansı Editör Masası'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Trafik kural ihlalleri ile ilgili 5 Kural ihlalinden Can kaybına en çok vesile olan 5 kural ihlalimiz var. %84,7 yani %85 sadece o 5 kurayla oluyor.

Denetimi olması gereken noktaya getirdik caydırıcı kuralla ilgili birazdan sunumlarda göreceksiniz denetime ne kadar artırırsak artıralım. Kural caydırıcı olmadığı zaman eksik kalıyor.

Yeni yasa caydırıcı olur mu?

Öyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü çalışmalarımız dünyayı izledik. Bunu Başaran ülkelerde iyi izledik ve arkadaşlarımız bunun Türkiye de bir yeni caydırıcı kural modeli nasıl olur diye çalıştık.

Yeni kanunun ihlalleri önleyecek mi?

Türkiye'deki can kaybı ve yaralanmalı trafik kazalarının %79'u yerleşim yeri içinde olur diyor%21'i Yerleşim yeri dışında olur diyor ki yerleşim yeri içindeki can kayıplarını inceledik 30 limit olan yerde 50 limit olan yerde 80 olan yerlerde bunların hepsine baktık.

Yerleşim yerlerinde denetimler artacak mı?

Artıracağız artırmamız lazım Çünkü bize enteresan mailler geliyor.

Elektronik denetim artacak mı?

Bir de yüz yüze denetimiz var bunlarla ilgili tabii çalışıyoruz yüz yüze denetimle ilgili rakamlarımızın verdim. Ama şunu söyleyeyim tespitle ilgili teknolojik dünyanın başardığı gibi altyapımız var. Bunu çok daha güçlendirme yüzde denetimle ilgili gelmiş olduğumuz ekip ve teknoloji yeterli.

Ambulans ve itfaiyelere yol vermeyen sürücüler için yeni ceza var mı?

O zaman yani aracın içerisinde geçen giden ambulans ettiğinden belki akrabası belki tanıdığı belki komşusu veya Bunlar olmak zorunda değil ya o da bizim bir vatandaşımız veya misafirimiz. Dolayısıyla Fermuar sistemi dediğimiz ekranlarda arkadaşlar gayet güzelmiş teşekkür ediyorum. Biz böyle bir durumda Yani ambulansla yol vermiyorsa çok enteresan görüntüler vardır. Halen ısrarla adam rica ediyor lütfen diyor bak hastam var kamerada Siz çekiyor Yol verin bana diyor anons ediyor dışarıya çekilmiyor o zaman 30 güne ehliyetini bu 30 günde aracını Biz bağlıyoruz Şu olması gereken sistem tüm bunu Başaran ülkelerde Fermantasyon bizde de son dönemlerde böyle çok güzel örnekler var. 5 yılda iki kere tekrar ederse ehliyetine el konacak.

Kırmızı ışık ihlali

Eğer bir yıl içerisinde kırmızı ışıkta durmadınız 3 defa, o zaman biz 30 güne ehliyetinizi alıyoruz. Adam araç kullanamayacak soracaklar. "Ne oldu ben ya!" utanacak. 3'ünde de ihlal olmuş, kırmızıda durmamış bu 4 olursa 60 gün, 5 olursa 90 gün ama eğer geriye dönüp bir yıl içerisinde 6 defa kırmızı ışık ihlali yapılırsa ehliyetine el konacak.

Alkollü sürücü

Alkol, uyuşturucu bunlar maalesef iradenin zayıfladığı güçsüzleştiği ve kontrol hakimiyetinin maalesef kaybedildiği de kazaya açık hale geldiğiniz en en en uçtur. Tüm dünya bununla uğraşıyoruz. Biz bununla ilgili daha önceki kaza sayılarını denetimlerin hepsine baktık. Alkol etkisinde araç kullanma geriye doğru burada 5 yıl kuralı var. Biz burada eğer 3 kez ve fazlasını 5 yıl içerisinde yaparsa ehliyetini alkolden alıyoruz.

Emniyet kemeriyle ilgili düzenleme

15 yaşından küçük yolculara emniyet kemeri taktırmayan sürücüye 5 bin lira ceza yazılacak.

Yüksek sesle müzik

Bu araçları 30 gün trafikten men edeceğiz. Cihazları söktürüyoruz. Aracı öyle teslim ediyoruz.

Dur ihtarına uymayan sürücüler

60 gün belgesini alıyoruz 60 günde dur ihtarına uymadıysa trafikten men ediyoruz. 200.000 lira cezası var.

Radarlarla ilgili çalışma

Çalışmalarımız Kurban Bayramının hemen ertesinde ben basına bunu tekrar etmiştim Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloğlu ile birlikte oturduk konuştuk. Vatandaşlarımızdan böyle tepkiler var. Karayolları Genel Müdürlüğü, bizden de işte Emniyet ve jandarma Daire Başkanlarımız güzel bir komisyon kuruldu. Bu işin mühendisiyle beraber 14.580 km²'de bir tarama yapıldı.