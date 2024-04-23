İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Taksim’de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama. 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli 100 yüz kişiyle toplanıp çelenk bırakabilir. Sendika temsilcileriyle konuştum bundan sonra böyle." şeklinde konuştu.