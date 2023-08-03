İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 60 günde 172 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde

BTÖ’ye (BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ) yönelik:

27783 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda:

199'u tutuklandı,

130'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

148 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'ye yönelik:

1020 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda:

254'ü tutuklandı.

270'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik:

178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;

77'si tutuklandı.

45'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

22 terörist etkisiz hale getirildi.

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Aşırı sol örgütlere yönelik:

51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;

79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan;

10'u tutuklandı.

20'si hakkında adl kontrol kararı verildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.